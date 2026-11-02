F1, Lapo Elkann: "Antonelli orgoglio di un'Italia giovane, coraggiosa e piena di talento"

02 Nov 2026 - 11:00
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"Voglio complimentarmi con Kimi Antonelli. Ha scritto una pagina di storia dell'automobilismo italiano e mondiale ed è l'orgoglio di un'Italia giovane, coraggiosa e piena di talento. Un esempio di come con passione, determinazione e cuore i sogni possono diventare realtà". Così Lapo Elkann commenta il trionfo di Andrea Kimi Antonelli che a soli vent'anni ha conquistato il titolo mondiale di Formula 1. "Complimenti anche a Toto Wolff per aver creduto in lui fin dall'inizio. Antonelli ha mostrato, insieme alla sua famiglia, sensibilità, umiltà e gentilezza d'animo. Oltre al talento sportivo, sono queste le qualità umane che lo incoronano campione", aggiunge Elkann.

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