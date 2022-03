F1, la Red Bull blinda Verstappen fino al 2028: 40 milioni di euro all'anno

ufficiale

L'olandese: "Ora manteniamo il numero 1 sulla macchina il più a lungo possibile"

Un rinnovo faraonico: la Red Bull ha blindato Max Verstappen fino al 2028 con una cifra monstre di 40 milioni di euro all'anno. Così il campione del mondo contende a Lewis Hamilton anche il ruolo di pilota più pagato del circus. "Scegliere di restare qui è stato facile perché amo questo team. L'anno scorso è stato incredibile e abbiamo raggiunto l'obiettivo del 2016. Ora dobbiamo mantenere il numero 1 sulla macchina il più a lungo possibile", le parole dell'olandese.

Rinnovo di cinque anni a partire dal 2023. Un bel colpo per il team manager Horner: "Questa è una vera dichiarazione di intenti: abbiamo una strategia a lungo termine e questo lo dimostra. Con il nuovo motore a partire dal 2026 volevamo avere il miglior pilota in griglia per quell'auto".