F1, la Fia ascolterà la Ferrari sul caso Vettel-Montreal

20/06/2019

Ancora poche ore e poi sapremo se Sebastian Vettel sarà graziato in merito al "fattaccio" di Montreal . E' prevista per venerdì alle 14.15 a Le Castellet, in Francia, l'audizione della Ferrari con i commissari di gara canadesi per valutare la possibile revisione della penalizzazione costata la vittoria al tedesco. Le prove avanzate da Maranello, infatti, sono state considerate ammissibili nel rispetto dell'articolo 14 del Codice Sportivo della Fia.