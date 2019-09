F1, la decisione di Kubica: “A fine stagione lascio la Williams”

GP DI SINGAPORE

Conferenza stampa prima del Gp di Singapore che si apre con le parole di Robert Kubica: “Il mio 2020? Non lo so, guardiamo avanti, di sicuro non continuerò con la Williams. Vorrei restare in F1, ma non per forza, devo ritrovare la gioia di gareggiare”. Lewis Hamilton invece prova a inquadrare il weekend: “Qui a Singapore c’è sempre battaglia, vedo una Red Bull molto forte, non so invece quanto sarà veloce la Ferrari”.

Tra pista e mercato la Formula 1 arriva a Singapore, dove nella scorsa stagione a vincere è stato Lewis Hamilton, tra i piloti presenti nell’incontro con la stampa che apre il fine settimana di gara. La prima notizia però riguarda Robert Kubica ed è lo stesso pilota polacco ad annunciarla: “Il mio 2020? Non lo so, guardiamo avanti, di sicuro non continuerò con la Williams. L'ho deciso io e la cosa aprirà opportunità in scenari differenti. Restare in F1? C’è voluta energia, tanta, per tornare e vorrei restare. Ma no ad ogni costo, devo ritrovare la gioia di gareggiare. Tornare non è stato semplice, devo ringraziare la Williams e si vedrà. Simulatore? Valuterò le opzioni, ma sarei sorpreso se il prossimo anno non mi trovassi a gareggiare da qualche parte”.

Una notizia commentata anche da Lewis Hamilton, prima di addentrarsi nell’analisi della gara: “Conosco Robert da più tempo di molti altri, abbiamo iniziato assieme nei kart ed è uno dei più talentuosi con i quali mi sono misurato. Il talento non si perde mai ed è notevole sia la sua forza sia la sua determinazione dopo l'incidente. Nessun altro ha vissuto la stessa cosa ed è stato bello riaverlo. Spero resti in F1 con un team competitivo. Sarà dura a Singapore, qui c'è sempre battaglia anche se le forze cambiano di anno in anno. Mi aspetto le Red Bull molto forti. Non so quanto saranno veloci le Ferrari”.

Ferrari che è reduce dalla gioia di Monza con Leclerc, mentre Vettel sta vivendo un momento complicato. Daniel Ricciardo però non ha dubbi sul fatto che il tedesco possa presto tornare ad essere competitivo ai massimi livelli: “Vettel? Credo di poter essere la persona giusta per rispondere. Reagirà, serve solo una gara per farlo. È stato un effetto domino dal Canada, poteva essere la sua prima vittoria dell'anno, ma qui è andato sempre forte e potrebbe essere il weekend giusto per lui. Quando sei al top non conta solo il talento, che non si perde”.

Ultima battuta sulla novità Vietnam nel calendario del 2020. “Ci sono gare da mantenere come in Italia e Inghilterra. È un dolore perdere la Germania, ma è anche bello e utile arrivare in altri sport e mettere le radici per aumentare il bacino d'utenza di questo sport”, osserva Hamilton, seguito a ruota da Ricciardo: “Siamo privilegiati, possiamo vedere tanti posti e la F1 me l'ha permesso. Quindi sono entusiasta del Vietnam anche per aprire il nostro sport a nuovi fan”.