F1, l'Alfa Romeo non cambia i piloti: Zhou confermato al fianco di Bottas

L'Alfa Romeo non cambia la propria coppia di piloti per la stagione 2024 di Formula 1. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu sono stati infatti confermati anche per l'anno prossimo. "Il mio rapporto con Valtteri è davvero buono, stiamo lavorando a stretto contatto insieme e con la squadra per andare tutti avanti - ha sottolineato il pilota cinese - . Sono anche molto entusiasta dell'opportunità di correre finalmente con la mia squadra in Cina, davanti al pubblico di casa. Sarà un grande momento, sono orgoglioso di poterlo condividere con tutti coloro che mi hanno supportato". Il GP della Cina a Shanghai infatti è stato cancellato sia nel 2022 che nel 2023 per le restrizioni legate al coronavirus.