F1, l'ad Camilleri: "Investiremo di più per tornare a vincere"

31/01/2019

La Ferrari è pronta a fare di tutto pur di tornare a vincere in F1. E l'amministratore delegato del Cavallino, Louis Camilleri, ha annunciato che ci sarà un aumento dell'investimento economico per riuscirci. "Nel 2018 abbiamo raggiunto il migliore risultato da quando abbiamo vinto il campionato costruttori. Per il 2019 l'obiettivo è vincere. Ci sarà un aumento di spese che riflette questa ambizione", ha detto durante la conference call sui conti 2018.