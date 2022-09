Mattarella fa visita alla Ferrari nei box di Monza: "Grazie Presidente"

A pochi minuti dal via del GP d'Italia a Monza anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita al box Ferrari. Il capo dello Stato, presente in occasione del Centenario del Gran Premio, si è intrattenuto diversi minuti all'interno del box parlando con John Elkann e Mattia Binotto, poi ha scambiato qualche chiacchiera con i due piloti Leclerc e Sainz. "Grazie per la visita, Presidente" ha scritto sui social successivamente Ferrari.