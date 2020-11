F1 Imola, Leclerc: "Siamo fiduciosi, tanti spunti positivi". Vettel: "Peccato per il pit stop"

F1 IMOLA

Imola con retrogusto amaro per la Ferrari che chiude sì al quinto posto con Leclerc, vicinissimo al podio più volte in gara, e il 12° di Vettel. In casa Rossa c'è fiducia in vista del finale di stagione per un ritorno sul podio, ma la gestione dei pit stop nel GP dell'Emilia Romagna ha lasciato qualche dubbio: "Abbiamo deciso di fermarci, ma non so perché così presto- ha spiegato Leclerc-. Non saprei, devo controllare i dati e pensavo di averne ancora nella gomma". Getty Images

Per il monegasco una battaglia con Ricciardo e Kvyat per conquistare il podio: "Avendo Ricciardo davanti è stato difficile con le gomme fredde, sono abbastanza soddisfatto della gara perché avevamo tanti interrogativi con le gomme soft". "Ho avuto le risposte che cercavo, soprattutto per il futuro. Oggi non siamo stati perfetti, ma analizzeremo tutto per migliorarci dalla prossima. Abbiamo gestito bene le gomme, oggi è andata meglio rispetto a ieri. Ci sono diversi spunti positivi, vorremmo essere più in alto ma abbiamo fiducia" ha concluso Leclerc.

Weekend di gara amaro per Vettel, penalizzato da un pit stop troppo lento quando occupava la quarta posizione: "Abbiamo iniziato con le medie e hanno retto, poi abbiamo perso tempo al pit ed è stato un peccato. Abbiamo cercato di recuperare con le soft, ma era difficile superare. Non era il risultato che volevamo e meritavamo, ma in gara le sensazioni sono state ottime. A livello di sensazioni posso dire che è andata bene, il passo gara non è mai stato un problema. Dobbiamo essere pazienti, fare quei piccoli passi avanti che possiamo fare e progredire per partire avanti. Iniziare la gara indietro rende tutto più difficile".