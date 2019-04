F1, Hamilton nella storia: "Un risultato fantastico"

14/04/2019

Lewis Hamilton va a mille. Per l'inglese della Mercedes è arrivata la seconda vittoria consecutiva: "Non è stato il più semplice dei fine settimana, ma è stato un risultato fantastico per la squadra. Quando siamo venuti qui non sapevamo in che condizioni saremmo stati: ottenere ancora una doppietta, e nel GP numero 1000, è stato davvero speciale". Bottas : "Ho perso la gara in partenza".

"Siamo andati molto forte in qualifica e in gara. Sono molto felice e contento". Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha commentato così la doppietta delle Frecce d'Argento, la terza da inizio stagione, nel Gran Premio della Cina. "Per noi è molto difficile spingere venerdi' sul motore, abbiamo bisogno di piu' tempo per capire la macchina e lavorare sul set-up - ha aggiunto per poi parlare dei suoi piloti - Tutti e due sono molto forti, ieri Valtteri ha fatto la pole, questo suo livello fa spingere Lewis, la dinamica tra i due funziona bene, la macchia spinge". In vista de prossimo appuntamento a Baku Wolff ha ammesso che "fa paura, le Ferrari sono molto veloci in rettilineo e potrebbero avere un vantaggio".



"Ho perso la gara in partenza, la macchina andava bene e il passo era simile. È un peccato, in partenza ho avuto un po' di pattinamento". Valtteri Bottas commenta con un pizzico di rammarico il secondo posto nel Gran Premio della Cina alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton. "Sono i piccoli dettagli a far la differenza ma siamo ancora a inizio stagione, finora è andata bene - ha aggiunto il pilota della Mercedes - Sono felice per il team, abbiamo fatto tre doppiette. Non poteva andare meglio. Il sorpasso di Hamilton in testa? Non è un bel momento, pero' sono sicuro di poter tornare in vetta".