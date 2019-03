F1, Hamilton lancia l'allarme: "Siamo indietro, sarà dura"

29/03/2019

"Testa bassa e lavorare", questo l'umore di Lewis Hamilton dopo il venerdì di libere del GP del Bahrain. L'inglese della Mercedes ha accusato sei decimi di ritardo da Vettel: "La situazione rispetto a Melbourne si è capovolta, le Ferrari sono state subito veloci e hanno preso ritmo. Noi, invece, abbiamo avuto problemi di bilanciamento e siamo migliorati nel pomeriggio". Così, però, non basta: "Loro sono davanti e noi dovremo cercare di essere più forti in qualifica dove i distacchi saranno ridotti: sarà una dura battaglia".



Sulla stessa linea d'onda il compagno Valterri Bottas: "Il nostro set up alla mattina non era buono, mentre nel pomeriggio abbiamo fatto delle modifiche. La Ferrari sono più veloci qui rispetto a Melbourne, ma noi abbiamo grandi margini di miglioramento. Penso che sarà una lotta per la pole molto avvincente".