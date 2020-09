F1, Hamilton: "La penalità? Non importa, penso alla prossima gara"

I PROTAGONISTI

Lewis Hamilton incassa il colpo e sembra già pensare alla prossima gara dopo aver mancato una vittoria che pareva alla sua portata in Russia. "Ringrazio i tifosi per essere venuti, non è stata una grande giornata per me, ma è andata cosi. La penalità? Non importa, è andata così e ora penso alla prossima gara", ha detto l'inglese. Sulla gara: "Non ho fatto niente di speciale, ho tenuto la mia posizione e congratulazioni a Valtteri". In Russia il GP del record mancato

























































































































































































Ad approfittare della giornata storta di Hamilton è stato Valtteri Bottas, tornato alla vittoria dopo quella nella prima gara della stagione in Austria. "Ho avuto problemi in partenza, ho avuto un'ape contro la visiera e ho dovuto alzare un po' il piede, ma sapevo che la gara sarebbe stata lunga. Dopo la penalità di Hamilton mi sono trovato leader, avevo un buon passo e ho controllato tutto"., ha commentato. "Ho cercato di gestire la gara, sapevo di avere una opportunità. La mia mentalità è di non mollare mai e oggi l'ho messa a frutto. E' bello tornare a vincere, mi mancava. Ora devo mantenere questo slancio, ho risucchiato qualche punto a Lewis, ma mancano ancora tante gare e vedremo cosa accadrà", ha concluso.

Tra le due Mercedes si è inserito Max Verstappen, tornato sul podio dopo un periodo non facile. "E' stata una battaglia interessante nelle prime due curve e sono dovuto uscire dalla chicane per evitare problemi. Siamo stati in grado ancora di metterci in mezzo alle Mercedes e siamo soddisfatti. Io ho cercato di fare la mia gara, loro erano più veloci e sono molto contento di questo secondo posto soprattutto dopo due ritiri", le parole dell'olandese.