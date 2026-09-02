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F1 Gran Premio d'Italia 2026: Barilla porta la passione di Monza in Piazza San Babila a Milano

Dal 3 al 6 settembre Barilla celebra il GP di Monza a Milano: show-cooking, degustazioni, la gara in diretta e il kit di Liam Lawson

02 Set 2026 - 10:45
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© Ufficio Stampa

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In occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026, Barilla è pronta a far vivere una domenica italiana dal sapore indimenticabile a Milano, con l’obiettivo di accendere la passione, celebrare la convivialità e il gusto autentico che unisce i fan, fuori e dentro e il circuito.

Da giovedì 3 a domenica 6 settembre, infatti, Piazza San Babila ospiterà un evento esperienziale pronto a coinvolgere il grande pubblico attraverso percorsi di degustazione al tavolo, show-cooking e attività interattive. All'interno di questo spazio, gli ospiti potranno accomodarsi intorno a un suggestivo tavolo a forma del celebre circuito di Monza per degustare Gran Ruote Barilla Racing Edition, la nuova edizione limitata di Barilla.

L'evento offrirà ai visitatori l'opportunità unica di seguire in diretta le qualifiche, la gara e Race Anatomy. Infine, per i più appassionati, da non perdere la possibilità di ammirare da vicino il driver kit del pilota Liam Lawson, che include tuta, casco e accessori da gara ufficiali del team di Formula 1.

Orari al pubblico:
• giovedì dalle ore 14:30 alle ore 22:00
• venerdì dalle ore 10:00 alle ore 22:00
• sabato dalle ore 10:00 alle ore 22:00
• domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Per accedere gratuitamente all’area sarà possibile registrarsi al seguente link a partire da giovedì 20 agosto. Il countdown alla gara è partito, l'invito è aperto a tutti!

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