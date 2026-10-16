FROSINONE-SASSUOLO 4-2

Serie A, Frosinone-Sassuolo 4-2: Raimondo tripletta implacabile, Muric horror

Calò apre le danze, poi il bomber ciociaro fa sette in sette partite. Inutili i gol di Berardi e Thorstvedt

16 Ott 2026 - 23:31
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Proseguono i sogni di gloria del Frosinone, che ottiene un'altra vittoria pesante: è 4-2 sul Sassuolo nel segno di Raimondo (tripletta). I neroverdi spingono in avvio con Laurienté e Caleta-Car, ma la reazione ciociara è prepotente. Al 9', dopo un pallone perso da Bakola, i giallazzurri passano: merito del tiro potente di Calò, che spiazza Muric. Il Sassuolo reeagisce e pareggia subito: Bakola si riscatta, assist per Berardi e 1-1 (14'). Il Frosinone risponde vedendosi annullare il vantaggio firmato da Kvernadze e continua ad attaccare, dando inizio al Raimondo-show. Al 26' l'attaccante approfitta dell'errore di Muric e sigla il 2-1, quattro minuti dopo ecco la sua doppietta: nuovamente disastroso il portiere, ex Man City e Ipswich. L'attaccante entra così nel ristretto club dei giocatori con tre o più marcature multiple in stagione: come lui solo Yamal (tre), meglio solo Raphinha (quattro). Non c'è spazio per rilassarsi allo Stirpe, che assiste all'immediato 3-2 del Sassuolo: lo firma Thorstvedt (37'). La ripresa si apre con le chances ciociare per il poker e, al 57', arriva la tripletta di Raimondo: tocco sottomisura per correggere la conclusione di Ghedjemis, i gol salgono a sette in sette gare. L'attaccante da un gol ogni 82' supera così Malen (6 gol) ed è, ora, il capocannoniere della Serie A. Il Frosinone può così gestire la gara, nonostante il Sassuolo provi a farsi vedere con Lipani e Laurienté. Vincono 4-2 i laziali, che salgono a quota 13 punti: notte al quarto posto per Alvini, che dà seguito alla vittoria sul Como. I neroverdi, invece, si fermano a quota 8 punti dopo aver bloccato Milan e Juventus.

IL TABELLINO

FROSINONE-SASSUOLO 4-2

FROSINONE (4-2-3-1) - Palmisani 6.5; Oyono 6 (34' st Amey sv), Cittadini 6.5, Monterisi 6 (29' st Fayed 6), Bracaglia 6.5; Masini 7, Calò 7.5 (34' st Cichella sv); Ghedjemis 7, Schmid 6, Kvernadze 7 (29' st Zerbin 6), Raimondo 8 (45' st Birligea sv). A disposizione: Pisseri, Desplanches, Calvani, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Bobcek, Tchato. All. Alvini.

SASSUOLO (4-3-3) - Muric 4; van der Brempt 5, Caleta-Car 4.5, Odenthal 5, Doig 5 (23' st Rafa Obrador 6); Thorstvedt 6.5 (13' st Bowie 5.5), Matic 5 (23' st Lipani 6), Bakola 6; Berardi 6.5, Esposito 6 (23' st Dominguez 5.5), Laurienté 5 (37' st Volpato sv). A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Walukiewicz, Ghion, Adzic, Skjellerup, Cinquegrano, Sulemana, Pieragnolo. All. Aquilani.

Arbitro: Marchetti.
Marcatori: 9' Calò (F), 14' Berardi (S), 26' e 30' Raimondo (F), 37' Thorstvedt (S), 12' st Raimondo (F).
Ammonito: Bowie (S).

GLI OPTA FACTS

  • Antonio Raimondo (22 anni, 212 giorni) è il primo giocatore del Frosinone a realizzare una tripletta in Serie A. Prima di lui, l'ultimo italiano a segnare almeno tre reti in un match della massima serie da più giovane era stato Domenica Berardi (3 gol vs Milan a 20 anni e 289 giorni, il 17 maggio 2015).
  • Antonio Raimondo è uno dei tre giocatori ad aver realizzato almeno tre marcature multiple nei maggiori cinque campionati europei 2026/27: tre per l'attaccante del Frosinone e Lamine Yamal, quattro per Raphinha.
  • Il Frosinone (4V, 1N, 2P) è solo la quarta squadra neopromossa nelle ultime 20 stagioni a vincere almeno quattro delle prime sette gare stagionali di Serie A, dopo la Juventus (4V nel 2007/08), l’Atalanta (4V nel 2011/12) e l’Hellas Verona (4V nel 2013/14).
  • Il Frosinone ha vinto tre partite interne di fila solo per la terza volta in Serie A, dopo il periodo tra ottobre e novembre 2023 e tra settembre e ottobre 2015.
  • Il Frosinone è la prima neopromossa a vincere almeno tre delle prime quattro gare in casa di Serie A e a segnare nove reti in questo parziale dal Cagliari nel 2016/17, che aveva registrato entrambi i risultati.
  • Il Frosinone è la prima neopromossa a segnare almeno 13 gol nelle prime sette giornate di Serie A dall’Hellas Verona nel 2013/14, quando gli scaligeri ne realizzarono altrettanti.
  • Il Frosinone è la prima neopromossa a segnare almeno tre reti nel corso di un singolo primo tempo di Serie A dal Venezia nel dicembre 2021 (tre v Hellas Verona in quel caso).
  • Almeno cinque reti in un primo tempo di Serie A non si vedevano da Inter-Pisa del 23 gennaio scorso, terminata anche in quel caso 3-2 all’intervallo.
  • Con il suo 132° gol in Serie A, Domenico Berardi ha eguagliato Alessandro Altobelli in 41ª posizione tra i giocatori con più reti segnate nella storia della competizione.
  • Secondo gol per Giacomo Calò in questo campionato dopo quello contro il Como, sempre allo Stirpe; il giocatore del Frosinone è andato a bersaglio in due sfide interne consecutive per la terza volta tra Serie A e Serie B, la prima da aprile-maggio quando segnò per tre gare di fila in casa nel torneo cadetto scorso.
  • Kristian Thorstvedt è tornato al gol in Serie A, interrompendo un digiuno che durava dall’8 maggio, quando aveva segnato contro il Torino. I ciociari sono la terza squadra contro cui il centrocampista del Sassuolo ha realizzato più di una rete nella competizione: due, come contro il Torino, mentre contro la Salernitana è arrivato a quota tre.
  • 150ª presenza per Armand Laurienté con il Sassuolo tra tutte le competizioni, la 110ª in Serie A.
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