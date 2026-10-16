Serie A, Frosinone-Sassuolo 4-2: Raimondo tripletta implacabile, Muric horror

Proseguono i sogni di gloria del Frosinone, che ottiene un'altra vittoria pesante: è 4-2 sul Sassuolo nel segno di Raimondo (tripletta). I neroverdi spingono in avvio con Laurienté e Caleta-Car, ma la reazione ciociara è prepotente. Al 9', dopo un pallone perso da Bakola, i giallazzurri passano: merito del tiro potente di Calò, che spiazza Muric. Il Sassuolo reeagisce e pareggia subito: Bakola si riscatta, assist per Berardi e 1-1 (14'). Il Frosinone risponde vedendosi annullare il vantaggio firmato da Kvernadze e continua ad attaccare, dando inizio al Raimondo-show. Al 26' l'attaccante approfitta dell'errore di Muric e sigla il 2-1, quattro minuti dopo ecco la sua doppietta: nuovamente disastroso il portiere, ex Man City e Ipswich. L'attaccante entra così nel ristretto club dei giocatori con tre o più marcature multiple in stagione: come lui solo Yamal (tre), meglio solo Raphinha (quattro). Non c'è spazio per rilassarsi allo Stirpe, che assiste all'immediato 3-2 del Sassuolo: lo firma Thorstvedt (37'). La ripresa si apre con le chances ciociare per il poker e, al 57', arriva la tripletta di Raimondo: tocco sottomisura per correggere la conclusione di Ghedjemis, i gol salgono a sette in sette gare. L'attaccante da un gol ogni 82' supera così Malen (6 gol) ed è, ora, il capocannoniere della Serie A. Il Frosinone può così gestire la gara, nonostante il Sassuolo provi a farsi vedere con Lipani e Laurienté. Vincono 4-2 i laziali, che salgono a quota 13 punti: notte al quarto posto per Alvini, che dà seguito alla vittoria sul Como. I neroverdi, invece, si fermano a quota 8 punti dopo aver bloccato Milan e Juventus.