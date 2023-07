F1, Verstappen: "Non è stata una vittoria semplice, McLaren incredibili"

QUI RED BULL

L'olandese dopo l'ennesimo trionfo a Silverstone: "Undici vittorie di fila della Red Bull è un risultato straordinario"

© Getty Images Max Verstappen si gode l'ennesimo trionfo di una stagione senza rivali, provando però ad analizzare anche i pochissimi aspetti negativi della sua giornata: "Sono partito malissimo, dobbiamo capire perché - le parole dell'olandese della Red Bull dopo il GP di Gran Bretagna -. Anche dopo il via Lando e le McLaren erano incredibilmente veloci, eci ho messo un po' a superarlo e ad allungare. Poi c'è stata la Safety Car ed è stata dura tenere le gomme in vita. Comunque sono molto contento, 11 vittorie di fila per il nostro team è qualcosa di incredibile, ma non è stata una gara semplice. La partenza? Ho fatto un po' di drift giovedì, in un evento di marketing, e l'ho rifatto oggi: è stato negativo per me, ma diciamo che ha reso la gara un po' più emozionante. Lando mi ha dato un po' di filo da torcere, anche se è sempre stato corretto nei duelli".

NORRIS: "LAVORO STRATOSFERICO DEL TEAM"

Grande gioia anche nelle parole di Lando Norris, secondo al traguardo: "È stata una gara folle, devo ringraziare il team per aver fatto un lavoro stratosferico, senza di loro non ce l'avrei fatta. Abbiamo lottato alla grande con Lewis nel finale, ho provato anche a dare del filo da torcere a Max finché ho potuto all'inizio, per il resto è stata una gara un po' in solitaria. Le gomme hard? Avrei voluto le soft, penso che fosse la scelta più sensata dopo la Safety Car, però alla fine sono arrivato secondo e va bene così. È fantastico salire sul podio qui, in casa, mi sono goduto il giro di rientro, ringrazio i tifosi per il sostegno, Oscar meritava di arrivare terzo, sarebbe stato fantastico vedere due McLaren sul podio".

HAMILTON: "MI HA SPINTO IL PUBBLICO DI SILVERSTONE"

Torna in top 3 anche Lewis Hamilton: "È stato il pubblico a spingermi, qui è sempre uno spettacolo fantastico, il pubblico più bello dell'anno. Mi congratulo con Lando e con la mia famiglia McLaren, è bello vederli così in alto. Erano fortissimi nelle curve ad alta velocità, ho detto 'wow'. A noi mancava un po di spinta nei rettlinei, ma è stata una bella battaglia Il team ha fatto un gran lavoro, sono partito settimo e arrivato terzo. Non siamo tanto lontani, dobbiamo continuare a spingere e magari riprendere quelli davanti. Cosa dico al pubblico? Che è un onore correre e continuare a rappresentare questa gente".