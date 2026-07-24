Van Bommel è il nuovo ct del Belgio: prende il posto di Rudi Garcia

“È un grande onore diventare il commissario tecnico della nazionale belga. Vorrei ringraziare la Federazione calcistica belga per la fiducia che mi ha accordato. Il Belgio ha giocatori eccezionali e un potenziale enorme. Insieme al mio staff tecnico, vogliamo costruire una squadra disciplinata, ambiziosa e abbastanza coraggiosa da competere con le migliori. Il successo non è mai garantito, ma il duro lavoro, l'onestà e la dedizione sì. Daremo il massimo per aiutare questa squadra a migliorare ogni giorno e a rendere orgoglioso il popolo belga. Non vedo l'ora di incontrare i giocatori, lo staff e i tifosi e di iniziare insieme questo nuovo capitolo.” Mark van Bommel