Van Bommel è il nuovo ct del Belgio: prende il posto di Rudi Garcia

24 Lug 2026 - 15:22
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La Federazione calcistica belga è lieta di annunciare che Mark van Bommel (49 anni) sarà il nuovo allenatore dei Diavoli Rossi a partire dal 15 agosto 2026.

Mark van Bommel ha firmato un contratto per allenare la nostra nazionale fino al Campionato Europeo del 2028.

In qualità di allenatore, Mark van Bommel ha guidato, tra le altre, squadre come PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg e Royal Antwerp FC. Ad Anversa ha fatto la storia vincendo sia il campionato nazionale che la Coppa del Belgio nella stagione 2022-2023.

Da giocatore, Mark van Bommel ha militato ai massimi livelli. Ha giocato in club di punta come PSV Eindhoven, Barcellona, ​​Bayern Monaco e Milan. Inoltre, ha collezionato 79 presenze con la nazionale olandese, segnando 10 gol. Il suo più grande successo con gli Oranje è stato il raggiungimento della finale dei Mondiali del 2010 in Sudafrica.

A supporto di Mark van Bommel, la KBVB rafforza lo staff tecnico dei Diavoli Rossi con tre figure calcistiche di grande esperienza. Boudewijn Zenden, Maarten Martens e Reinier Robbemond ricopriranno il ruolo di vice allenatori della nazionale belga.

Boudewijn Zenden può vantare una carriera da giocatore di tutto rispetto, avendo militato in club come PSV Eindhoven, FC Barcelona, ​​Chelsea FC, Liverpool FC, Olympique Marseille e Sunderland AFC. L'ex nazionale olandese ha collezionato 54 presenze con la maglia dei Paesi Bassi e ha maturato esperienza come vice allenatore al Chelsea FC e allo Jong PSV.

Maarten Martens si è fatto un nome come centrocampista creativo in squadre come l'AZ Alkmaar, con cui ha vinto il campionato olandese. Negli ultimi anni, l'ex giocatore del Manchester United si è affermato come promettente allenatore dell'AZ Alkmaar.

Reinier Robbemond vanta una vasta esperienza nel calcio professionistico olandese. Dopo una lunga carriera da giocatore, è stato allenatore di squadre come FC Oss, De Graafschap e Willem II. Inoltre, ha lavorato come vice allenatore al PSV Eindhoven (sotto la guida di Mark van Bommel) e al Maccabi Tel Aviv FC.

“Sono molto lieto che Mark van Bommel e i suoi assistenti abbiano accettato la nostra sfida. Sono motivati ​​e ambiziosi e sono convinto che, grazie alla loro esperienza internazionale come allenatore e giocatore, sapranno aiutare al meglio i nostri Diavoli Rossi a continuare a crescere, a ottenere risultati e a sfruttare appieno il loro potenziale a livello individuale e collettivo.”
Vincent Mannaert, Direttore Sportivo della KBVB

“È un grande onore diventare il commissario tecnico della nazionale belga. Vorrei ringraziare la Federazione calcistica belga per la fiducia che mi ha accordato. Il Belgio ha giocatori eccezionali e un potenziale enorme. Insieme al mio staff tecnico, vogliamo costruire una squadra disciplinata, ambiziosa e abbastanza coraggiosa da competere con le migliori. Il successo non è mai garantito, ma il duro lavoro, l'onestà e la dedizione sì. Daremo il massimo per aiutare questa squadra a migliorare ogni giorno e a rendere orgoglioso il popolo belga. Non vedo l'ora di incontrare i giocatori, lo staff e i tifosi e di iniziare insieme questo nuovo capitolo.” Mark van Bommel

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