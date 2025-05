F1, GP Imola: nelle libere 3 Norris davanti a Piastri e Verstappen, Leclerc meglio di Hamilton

Il sabato della F1 a Imola per il GP dell'Emilia Romagna si apre nel segno delle McLaren che conquistano il terzo uno-due del weekend. A piazzare la monoposto color papaya davanti a tutti è Lando Norris, che chiude la terza sessione di libere in 1:14.897 precedendo di un decimo il compagno di box Oscar Piastri. Un messaggio importante in vista delle qualifiche del pomeriggio (dalle 16) in cui anche la Red Bull di Verstappen (terzo tempo con un ritardo di 181 millesimi) e la Mercedes di Antonelli (+0.502) vorranno dire la loro. Quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc con un ritardo di cinque decimi, solo decimo tempo invece per Lewis Hamilton, a otto decimi da Norris.