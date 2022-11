Vettel saluta la F1: "Tutto questo mi mancherà, grazie di tutto"

f1 abu dhabi

L'ultima in carriera in F1 per il tedesco si conclude con punti e tanta emozione a Yas Marina

Vettel saluta la F1























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ora è davvero finita: Vettel appende il casco al chiodo. Una carriera costellata di successi per il tedesco, con quattro titoli Mondiali vinti in Red Bull, ma un'ultima stagione non proprio esaltante in Aston Martin che però, nell'ultimo GP dell'anno e della sua esperienza in F1, gli regala il 10° posto ad Abu Dhabi e i punti per chiudere col sorriso. Per il tedesco tanta festa ed emozione dopo la bandiera a scacchi.

Avrei voluto fare qualcosa in più, qualche punto in più, ma questa gara mi è piaciuta e oggi quando si sono spente le luci ho avuto solo testa al GP. Forse non abbiamo scelto la strategia migliore e facendo qualcosa in più potevamo guadagnare un posto in classifica costruttori, però nel complesso è stata una grande giornata e ringrazio tutti i fan perché per me è stato davvero speciale" il commento di Seb.

Il tedesco ha poi aggiunto: "Tutto questo mi mancherà più di quanto io possa immaginare in questo momento. Mi sento un po' vuoto, gli ultimi due anni sono stati deludenti dal punto di vista sportivo ma molto utili per la mia vita. Ho delle responsabilità, spero di poterle trasmettere agli altri piloti. Credo ci siano cose più grandi oltre la pista, tutto questo mi mancherà e ringrazio tutti per la mia carriera e per le tante gioie".