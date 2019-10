F1 Giappone, Vettel: "Che disastro in partenza"

Sebastian Vettel punta il dito contro se stesso e il suo errore in partenza, per spiegare il deludente 2° posto di Suzuka dopo la splendida pole della mattinata: "Le luci sono rimaste accese tanto tempo, io ho perso l'attimo giusto e ho fatto una pessima partenza - ha ammesso il tedesco - Poi è stata dura perché le Mercedes avevano un passo migliore del nostro. Valtteri volava e sapevo che anche Lewis mi avrebbe raggiunto alla fine. Io ho cercato di contenerlo dove sapevo che poteva attaccare e ce l'ho fatta. Anche senza errore comunque non so se saremmo riusciti a lottare per la vittoria, avevamo più degrado di loro".

Deluso ovviamente Charles Leclerc, che ha chiuso 6° dopo l'incidente al via con Verstappen: "Mi sono divertito, anche se sicuramente il 6° posto non è quello che volevamo e quello che meritava la squadra. Purtroppo non c'era molto da fare con un incidente alla prima curva. Com'è andata? Io ero all'interno, ho avuto tanto sottosterzo e ci siamo toccati, non so cos'altro dire. La cosa positiva è che abbiamo trovato una performance in qualifica che non avevamo a inizio anno. Sicuramente invece c'è da lavorare per la gara, sia come macchina sia io come pilota, che vado forte in qualifica ma ancora fatico a gestire al meglio la gara".

Sull'episodio ha detto la sua anche l'olandese della Red Bull: "Sono deluso, ho fatto una bella partenza ed ero terzo, ho cercato di mantenere l'esterno ma alll'improvviso Charles ha avuto sottosterzo e mi è venuto addosso, non so cosa gli sia successo. Io non potevo fare nient'altro".

A fine gara ha parlato anche il team principal della Rossa, Mattia Binotto: "C'è certamente rammarico, la partenza ha compromesso il resto della gara, c'è poco altro da aggiungere - ha detto - Sicuramente il ritmo non era all'altezza di quello delle Mercedes, ma partendo bene avremmo potuto difenderci. Credo che anche Charles sia stato distratto dalla falsa partenza di Seb, ha avuto un tempo di reazione non eccezionale e si è trovato affiancato a Verstappen. Seb comunque ha fatto una bella gara, si è difeso bene da Hamilton nel finale".