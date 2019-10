F1 Giappone, le Mercedes dominano le libere

di

DANIELE PEZZINI

Valtteri Bottas è il pilota più veloce al termine dei due turni di libere del GP del Giappone, gli unici di un weekend condizionato dall'arrivo del tifone Hagibis. Il pilota Mercedes ha chiuso la FP2 in 1'27''785 con gomma soft, tenendosi dietro il compagno di squadra Hamilton (+ 0''100). Terzo tempo per la Red Bull di Verstappen (+ 0''281), decisamente più in ombra le Ferrari: 4° Leclerc a + 0''356, 5° Vettel a + 0''591. A Suzuka si corre contro il tempo Getty Images

Il weekend più atipico della stagione è iniziato dunque nel segno delle Mercedes. Dopo l'annuncio della cancellazione del programma del sabato a causa dell'arrivo del tifone Hagibis, ad abbattersi sulla pista di Suzuka sono state le due Frecce d'Argento, che sembrano decise a rimettere ordine nelle gerarchie mondiali dopo l'exploit Ferrari degli ultimi 4 GP. Bottas e Hamilton hanno letteralmente dominato i turni del venerdì, con il finlandese che è riuscito in tutte e due le sessioni a tenere a bada il compagno di team, ormai prossimo alla conquista del sesto titolo irdato. Entrambe le W10, per altro, hanno messo in mostra il solito passo devastante, inarrivabile per chiunque. Con un 1-2 in gara, sarebbe aritmetica la conquista del sesto titolo costruttori consecutivo.

Dopo le tensioni e i problemi di affidabilità di Sochi, non è stato certo un inizio confortante per la Ferrari, che sembrano aver fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite. In FP1 il distacco dai rivali è stato pesantissimo (attorno al secondo sia per Seb sia per Charles), in FP2 la situazione è leggermente migliorata, sebbene non abbastanza da far dormire sonni tranquilli a Maranello. Le Rosse hanno scelto di aspettare l'ultimo minuto per tentare la simulazione di qualifica con gomma soft, ma si sono ritrovate nel traffico di chi simulava il passo gara e non sono riuscite ad avvicinare i crono delle Mercedes. Va ricordato che, in caso di pista impraticabile anche domenica mattina (ipotesi in realtà piuttosto remota), la griglia di partenza sarà decisa da questi tempi.

Davanti alle SF90 ha chiuso un ottimo Max Verstappen, che anche sul passo ha dato l'impressione di poter dare del filo da torcere alle scatenate Frecce d'Argento. Sesto crono invece per Alex Albon (+ 0''617), a chiudere il gruppetto dei tre top team.

Situazione piuttosto aperta alle loro spalle: 7° il solito Sainz con la McLaren (+ 1''266), 8° Perez con la Racing Point (+ 1''514), 9° Gasly con la Toro Rosso (+ 1''569), 10° Norris con l'altra McLaren (+ 1''573). Appena fuori dalla top 10 Kimi Raikkonen con la prima Alfa Romeo (+ 1''692), mentre ha chiuso con il 15° tempo Antonio Giovinazzi (+ 1''866). Entrambe le vetture, per altro, sono state colpite da problemi tecnici, quella dell'italiano in mattinata e quella del finlandese nel pomeriggio.

I TEMPI DELLE LIBERE 2

I TEMPI DELLE LIBERE 1

CALENDARIO E CLASSIFICHE