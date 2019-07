F1 Germania, Vettel: "Sono felice, mi sono divertito tantissimo"

Sebastian Vettel si gode il secondo posto nel GP di casa, arrivato al termine di una gara pazza e condizionata pesantemente dal meteo: "Sono soddisfatto, è stata una gara lunga - ha spiegato il tedesco della Ferrari - A un certo punto sembrava non finire mai, ma mi sono divertito tantissimo. A causa delle condizioni è stata una corsa molto dura, così come è stato difficile interpretare ogni volta la mossa giusta da fare. Ma sono davvero felice. Ci è voluto tempo per prendere confidenza con le intermedie all’inizio, poi ho trovato il ritmo. Sono stato pulito per gran parte della gara, ma è stata molto lunga, piena di eventi. Congratulazioni a Max, è stato bravissimo. Io ho sempre cercato di superare un pilota dopo l’altro. Dopo l’ultima Safety Car ho capito che ero abbastanza veloce e riuscivo a superare chi mi stava davanti. Sono stato un pochino cauto alla prima curva, poi ho dato tutto".

A testa bassa, invece, Charles Leclerc, costretto al ritiro dopo un lungo e una botta contro le barriere dovuta all'asfalto bagnato: "È bastato un errore per rovinare tutto e questo è colpa mia. Se devo aggiungere qualcosa, però, dico che un asfalto come quello che c'è all'uscita delle ultime due curve non può esserci in Formula 1. Il mio è stato un errore piccolo, ma sono arrivato lì a 60-70 all'ora ed era come essere sul ghiaccio, c'era zero grip. Questo non mi discolpa comunque, dovrò imparare dal mio errore".

Giornata a due volti, naturalmente, per il team principal della Rossa, Mattia Binotto: "Quando Charles si ritira, da secondo, in quel momento fa male. Ci siamo guardati negli occhi ed è consapevole di quanto sia stata un’occasione mancata, perché stava facendo qualcosa di straordinario. Oggi abbiamo comunque visto una squadra unita. Devo dire che avendo visto la gara c’è quasi un po’ di rammarico per Sebastian. Ha fatto una bellissima gara, è un’iniezione di fiducia per lui. Fondamentale per Vettel aver fatto questo secondo posto davanti al suo pubblico".