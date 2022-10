F1, la Fia indaga sui sospetti sul Budget Cap: "Stiamo valutando"

IL COMUNICATO

La Fia, dopo i rumors sul Budget cap sforato da Red Bull, risponde con un comunicato

© Getty Images La Fia non ci sta e dopo i rumors sul Budget Cap sforato dalla Red Bull ha deciso di fare alcune precisazioni su quanto sta accadendo. I sospetti sulla scuderia angloaustriaca, che la vedrebbero fuori dai limiti del Budget Cap imposti per il 2021, sono infatti sotto la luce dei riflettori della Federazione che con un comunicato ha sottolineato: "Stiamo attualmente finalizzando la valutazione dei dati finanziari 2021 presentati da tutti i team di F1. Le presunte violazioni del Regolamento finanziario, se del caso, saranno trattate secondo la procedura formale prevista".

La Fia, rispondendo alle critiche piovute nelle ultime ore sulla Red Bull per il sospetto sforamento del Budget Cap, ha però tenuto a precisare: "La Fia rileva speculazioni e congetture significative e inventate in relazione a questo argomento, ribadisce che la valutazione è in corso e che il giusto processo sarà seguito senza prendere in considerazione alcuna discussione esterna".

Al momento, dunque, non c'è una vera e propria indagine in corso. Tutte le valutazioni da parte della Fia saranno posticipate al 5 ottobre, quando la Federazione analizzerà nel dettaglio i dati finanziari del 2021, ma non è escluso che le indagini possano essere estese alla stagione in corso. Secondo le indiscrezioni Red Bull avrebbe sforato il Budget Cap di circa 10 milioni nel 2021, situazione che se venisse confermata potrebbe portare a pesanti punizioni per la scuderia che lo scorso anno ha visto Max Verstappen trionfare nella corsa Mondiale nell'ultimo appuntamento stagionale.