Vasseur: "Ferrari non a livello della McLaren, ma in Bahrain vogliamo stare davanti agli altri"

La Formula 1 non conosce soste e per il quarto round della stagione sbarca in Bahrain. Un'altra prova d'appello per la Ferrari, reduce dalla poco esaltante trasferta di Suzuka. L'obiettivo non è la McLaren, ma fare un passo avanti verso quel podio che Chasrles Leclerc e Lewis Hamilton stanno faticando a raggiungere. "Il fatto che la quarta gara della stagione si disputi in Bahrain ci offre la possibilità di misurare i progressi che abbiamo fatto nella gestione della SF-25 rispetto ai test di un mese e mezzo fa. Sappiamo che ci manca ancora della prestazione per essere in grado di lottare con McLaren e crediamo che occorra fare dei passi avanti soprattutto in termini di ottimizzazione del bilanciamento vettura", ha detto il team principal Frederic Vasseur.