F1 Silverstone, Norris si fa male durante la festa: taglio al naso dopo lo scontro col fotografo

Lando Norris può sorridere per la vittoria ottenuta nel GP di SIlverstone di F1, meno per le ore successive al trionfo. Il pilota britannico del team McLaren, infatti, mentre faceva festa è rimasto coinvolto in un piccolo incidente che gli ha provocato un taglio al naso. Mentre si stava avvicinando al muretto per mostrare la coppa ai fan presenti, il 4 del team papaya è infatti stato colpito fortuitamente da un fotografo che si era arrampicato prima di lui per catturare le immagini più fa vicino. Il reporter, aggrappandosi alla ringhiera, ha perso l'equilibrio franando su Norris che, a sua volta, ha colpito un altro corrispondente e la sua macchina fotografica. Risultato? Taglio al naso e stop ai festeggiamenti per il britannico, costretto a tornare ai box per farsi medicare.