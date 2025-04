Ferrari, i conti non tornano: contromosse cercasi

Solo la vittoria-sprint di Lewis Hamilton sabato 22 marzo scorso (due mesi esatti dopo la sua prima volta sulla Rossa a Fiorano) impedisce di considerare un fallimento il primissimo scorcio di avvio del Mondiale della Ferrari. Un lampo nel buio o quasi, paradossalmente a firma del pilota che al momento sta faticando di più al volante della SF-25,come per altri versi era prevedibile. Sta di fatto che - formato Sprint a parte, come è ormai noto ben poco rappresentativo dei valori in campo - la Ferrari è la sola delle Big Four a non aver ancora portato uno dei suoi piloti sul podio. Non solo: il piatto piange nel confronto tra i primi GP del 2025 e quelli della scorsa stagione: 35 punti raccolti da Hamilton e Leclerc tra Melbourne, Shanghai e Suzuka contro i 93 incasellati dallo stesso Leclerc e da Carlos Sainz nel 2024 tra Sakhir, Jeddah e Melbourne, oltretutto con una Sprint in meno e con la doppietta Sainz-Leclerc in Australia in più. I conti sono presto fatti... e non tornano. Oltretutto il tempo stringe: in Giappone ha preso il via un trittico di GP che riprende già il prossimo weekend in Bahrain e si completa quello successivo in Arabia Saudita, al termine del quale il panorama sarà ben definito.