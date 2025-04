Antonelli: "L'obiettivo è essere come Sinner o Vale Rossi il più presto possibile"

"AKA" ha scritto nuove pagine di storia a Suzuka, su una pista dove emergono solo i campioni. "E stato un bel weekend. Difficile all'inizio, soprattutto nelle prove libere, perché ho fatto molta fatica a prendere confidenza con la macchina e con la pista - ha spiegato in merito all'ultimo GP che lo ha visto tra i più veloci - . In qualifica sono riuscito a fare un bello step in avanti in termini di guida e poi la gara è stata una conseguenza... facendo molti giri di seguito, sono riuscito a prendere sempre più confidenza con la macchina". "Il giro veloce è stata l'emozione più forte, ma anche essere stato in testa è stato bello, però l'obiettivo sarà restarci per tutta la durata della gara. La cosa positiva e di cui sono più contento è il feeling che ho avuto in macchina", ha aggiunto.