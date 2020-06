F1, Ecclestone: "Spesso i neri sono più razzisti dei bianchi"

RAZZISMO

L'ex patron della F1, Bernie Ecclestone, ha parlato di razzismo in un'intervista alla CNN, elogiando l'iniziativa di Lewis Hamilton. "Questa campagna che sta facendo per le persone di colore è meravigliosa - ha detto, pur dubitando dell'efficacia - Farà solo pensare le persone, che dovrebbero ragionarci un po' su. Qualcuno potrebbe pensare le stesse cose sui bianchi. In molti casi i neri sono più razzisti dei bianchi“.

Il campione inglese è in prima linea a combattere le ingiustizie sociali e Liberty Media, la società proprietaria della F1, pronta a supportarlo con il WeRaceAsOne, nuova iniziativa nata per combattere le diversità. "Lewis è speciale. E' molto, molto, molto talentuoso come pilota ed adesso sembra avere estremamente talento anche come oratore in prima linea - ha spiegato l'89enne ex dirigente -. Questa campagna (con la creazione della 'Hamilton Commission', una task-force che aiuterà ad incrementare le diversità nell'industria del motorsport, ndr) che sta facendo per le persone di colore è meravigliosa, sta facendo un gran lavoro che piace alle persone e per questo viene ascoltato".

Poca fiducia anche verso il WeRaceAsOne della F1: "Penso che nessuno se ne sia mai occupato prima. Lo ritengo un problema importante, ma c'è da così tanto tempo e nessuno ha fatto niente. Perché non hanno fatto qualcosa due o tre anni fa? Erano troppo impegnati a vincere le gare, trovare sponsor e roba così“.

Ecclestone condanna l'abbattimento e gli imbrattamenti di statue di personaggi famosi accusati di essere razzisti, schiavisti o colonizzatori da parte dei sostenitori del movimento 'Black Lives Matter'. "Dovremmo iniziare ad insegnare l'uguaglianza a scuola, in modo che poi non abbiano neanche bisogno di pensare a queste cose. Penso sia stato del tutto stupido abbattere le statue. Avrebbero dovuto lasciarle lì, per poi portare i bambini delle scuole a vedere e spiegare perché erano state erette e cosa avevano fatto queste persone, evidenziando le cose sbagliate che avevano fatto“.

