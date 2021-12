F1, Ecclestone non ha dubbi: "Penso che Hamilton si ritiri"

In Formula 1 tiene banco il futuro di Lewis Hamilton. Se i vertici sono sicuri che il campione inglese sarà al via anche nel 2022, una voce fuori dal coro è quella di Bernie Ecclestone. "Non credo che tornerà - ha commentato il 91enne ex patron del grande circus al sito elvetico Blick - La sua delusione ad Abu Dhabi è stata troppo grande. E in qualche modo è una cosa che posso capire". Intanto l'inglese non segue più nessuno sui social.

Getty Images