Daniel Ricciardo e Racing Bulls si lasciano con effetto immediato, pilota verso il ritiro

L'australiano non sarà più pilota del team satellite di Red Bull, la sua carriera va verso il tramonto

© Getty Images Le strade di Daniel Ricciardo e Racing Bulls si dividono, con effetto immediato. La notizia era nell'aria già da qualche settimana e il futuro del pilota al volante del team satellite Red Bull era in bilico già da tempo, ma l'ufficialità è arrivata nel pomeriggio, con la scuderia che ha salutato l'australiano. Quale sarà, e se ci sarà, il prosieguo della carriera di Ricciardo è un mistero, con le parole del pilota nel post GP di Singapore che sanno di addio alla F1.

RB, tramite una nota, ha fatto sapere che già dal prossimo appuntamento negli Stati Uniti l'australiano non farà parte del team.

"Tutti qui al VCARB vogliamo ringrazie Daniele per il suo duro lavoro nelle ultime due stagioni con noi. È stato un vero galantuomo dentro e fuori dalla pista sempre sorridendo. Ci mancherà e avrà un posto speciale nella famiglia Red Bull" ha detto Laurent Mekies, team principal di Racing Bulls che ha sottolineato: "Ha portato molta esperienza e talento al Team con un atteggiamento fantastico, che ha aiutato tutti a sviluppare e promuovere uno spirito di squadra unito".

Al posto dell'australiano, già dagli Usa, ci sarà Liam Lawson che affiancherà il già pilota ufficiale Yuki Tsunoda.

RICCIARDO: "VIAGGIO MERAVIGLIOSO, GRAZIE A TUTTI"

Su Instagram, poco dopo l'annuncio di RB, Daniel Ricciardo ha pubblicato il proprio saluto. Parole che sanno di addio al mondo delle corse: "Ho amato questo sport per tutta la vita. È selvaggio e meraviglioso ed è stato un viaggio. Alle squadre e agli individui che hanno fatto la loro parte grazie. Ai tifosi che amano lo sport a volte più di me haha grazie. Alti e bassi, ma è stato divertente e a dire la verità non lo cambierei. Fino alla prossima avventura".