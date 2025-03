F1 Cina, il team radio di Hamilton dopo la pole della Sprint: "Davvero? Mega lavoro"

Tutto altro clima rispetto a Melbourne nel team radio tra Lewis Hamilton e il suo ingegnere di pista Riccardo Adami, la pole per la Sprint Race a Shanghai, la prima dell'inglese in Ferrari, fa sorridere entrambi. "In che posizione siamo?" chiede il sette volte campione del mondo, che riceve come risposta "Santiago (o San Diego? Evidentemente una parola chiave tra i due per indicare la prima posizione, ndr)", a quel punto Hamilton scoppia a ridere: "Davvero? Aahahaha. Mega-lavoro". Adami chiude la conversazione parlando anche in italiano: "Bravissimo, entri in P1 in pit lane".