Sprint Qualifying: Hamilton brucia Verstappen per la pole, Piastri e Leclerc in seconda fila

La seconda metà della griglia inizia con la quinta fila occupata da Fernando Alonso con la Aston Martin meno performante e da un sorprendente OIiver Bearman con la Haas-Ferrari. Alle loro spalle Carlos Sainz (Williams-Mercedes) e Gabriel Bortoleto, come a Melbourne abilissimo a superare la tagliola del Q1con la sua Sauber. Isack Hadjar (VISA Cash App Racing Bulls) stacca il quindicesimo tempo che vale l'interno dell'ottava fila. Al suo fianco Jack Doohan al volante della "migliore" delle Alpine davanti al compagno di squadra Pierre Gasly (qualifica inaspettatamente negativa per il team bleu) che ha al suo fianco in nona fila la Haas powered by Ferrari di Esteban Ocon (appiedato l'anno scorso proprio da Alpine). Decima e ultima fila per Nico Hulkenberg con la Sauber e per un Liam Lawson (Red Bull) in piena sindrome-Perez.