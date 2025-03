Hamilton-Ferrari, subito tensione e gli inglesi bocciano il matrimonio

Un decimo posto deludente per Lewis Hamilton, al suo debutto in Ferrari, che non è passato certo inosservato nel paese natale del sette volte campione del mondo. Il giorno dopo il Gran Premio d'Australia di F1, la stampa inglese affonda l'ex pilota della Mercedes a partire dal Daily Mail secondo cui "l'avventura di Lewis Hamilton in Ferrari ha già il sapore di un tour d'addio. È determinato a godersi il viaggio, anche se dovesse essere accidentato come in questo fine settimana. Ha concluso decimo su quattordici sopravvissuti a questa gara piovosa e ha ammesso di aver avuto poca fiducia in se stesso e ha interagito con il suo nuovo ingegnere di gara Riccardo Adami come se non si fossero mai incontrati".