F1 Canada: Verstappen vola sul bagnato davanti a un sorprendente Alonso. Sainz 3°

Prestazione super dell'olandese che in prima fila troverà il veterano Fernando Alonso

La pole position del GP del Canada, nona tappa stagionale del Mondiale di Formula 1, va a Max Verstappen. L'olandese del team Red Bull vola sul bagnato e conquista la prima fila davanti a una sorprendente Alpine di Fernando Alonso, che dopo l'ottima FP3 si conferma anche in qualifica. Seconda fila e terza posizione in griglia per Carlos Sainz, che partirà davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. F1, sabato bagnato in Canada

















































Con Leclerc fuorigioco già dal Q2 dopo aver passato il taglio del Q1 nonostante la partenza assicurata dall'ultima fila, le qualifiche del GP del Canada a Montreal emozionano fino all'ultimo secondo regalando conferme e tante sorprese in un weekend di gara che si preannuncia pazzesco. Ad agguantare la pole, l'ennesima della stagione e della sua carriera, è Max Verstappen che con la sua Red Bull ha la meglio sulla pista umida del "Gilles Villeneuve". L'olandese, che ha girato velocissimo in 1:21.299 spingendo fino alla fine, si è tolto la soddisfazione di essere il nuovo poleman del tracciato canadese dopo 16 anni di strapotere firmato da Hamilton, Vettel e Alonso. Proprio Alonso, proseguendo con l'ottimo stato di forma visto in FP3, si conferma e sorprende con una prima fila che nessuno si sarebbe mai aspettato. Una monoposto Alpine che lascia ben sperare lo spagnolo, che proverà sin dalla prima curva a mettere paura a Verstappen in una gara che, meteo permettendo, si prospetta essere ricca di emozioni.

Ci proverà dalla prima curva anche Carlos Sainz, che partirà dalla seconda fila in terza casella al fianco di Lewis Hamilton. Per il madrileno qualche sbavatura nel finale di Q3 che gli ha fatto sfumare una prima fila e una pole che poteva essere conquistata, ma tanta consapevolezza della forza della F1-75 che con la nuova power unit può fare bene.

In terza fila ci saranno poi altre due motorizzate Ferrari, quelle Haas di Magnussen e Schumacher che hanno esaltato il box americano che sogna il colpaccio in terra canadese. In top 10 anche Ocon e Russell, seguiti da Ricciardo e Zhou, col cinese che ancora una volta precede in griglia il compagno di box Valtteri Bottas costretto a fermarsi in Q2 partendo dalla sesta fila davanti ad Albon.

A causa di un lungo che lo ha portato a impattare contro il muro, con tanto di bandiera rossa in Q2, l'altra Red Bull di Sergio Perez partirà dalla settima fila al fianco della McLaren di Lando Norris. Da vedere se la RB18 del messicano avrà bisogno o meno di sostituzioni dopo aver colpito il muro, ma qualsiasi lavoro verrà fatto non comporterà alcuna penalità per Checo.

Dopo una FP3 di rilievo, invece, deludono Aston Martin e Alpha Tauri. Escluso dal Q2, Pierre Gasly sarà infatti costretto a partire dall'ottava fila al fianco di quel Sebastian Vettel che nelle libere di giornata aveva sorpreso col terzo tempo. Per il tedesco tanto da recriminare al muretto, con tanto nervosismo al termine della sessione di qualifica per una monoposto completamente cambiata rispetto a quanto di buono visto nel mattino canadese.