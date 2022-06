F1 Canada: Verstappen resta davanti anche in FP2, Leclerc spinge alle sue spalle

f1 canada

L'olandese si conferma il più veloce del venerdì canadese, le Ferrari tengono botta e lo tallonano

Anche la seconda sessione di prove libere del GP Canada porta la firma di Max Verstappen. Dopo aver chiuso in testa le prime libere, nel pomeriggio di Montreal l'olandese si ripete chiudendo davanti a tutti in 1:14.127. Bene anche la Ferrari che spinge con Charles Leclerc, piazzandosi al secondo posto della cronometrica con un ritardo di soli 81 millesimi, e con Carlos Sainz terzo a due decimi. Sorprendono gli "anziani" Vettel e Alonso, che chiudono la sessione con il quarto e quinto tempo. Le immagini più belle del venerdì di libere a Montreal

























































Come avvenuto già nella prima sessione, anche nel pomeriggio canadese Max Verstappen si conferma il più veloce sulla pista di Montreal, dettando il passo con la sua Red Bull che vuole tentare la fuga decisa in ottica Mondiale. Questa volta, rispetto alla prima finestra di prove, l'olandese si ritrova tallonato dalla Ferrari di Charles Leclerc che torna a spingere e insegue l'olandese a soli 81 millesimi di distacco. Dopo aver provato il passo gara in previsione di una possibile penalità per cambio turbo, il monegasco accelera nel pomeriggio canadese per non lasciare nulla di intentato. Saranno solo i dati a dire se converrà proseguire con questo assetto o andare con la sostituzione che però, come anticipato, costerebbe 10 posizioni in griglia al numero 16 del Cavallino Rampante.

Prosegue invece nel suo programma di lavoro Carlos Sainz, che con l'altra F1-75 chiude col terzo tempo alle spalle del compagno di box e dello stesso Verstappen. Dietro all'iberico, poi, due gradite sorprese. I "vecchi", infatti, salgono in cattedra e fanno vedere a tutti la loro voglia di fare e di stupire. Sebastian Vettel e Fernando Alonso chiudono il venerdì col quarto e quinto tempo, con distacchi sotto il mezzo secondo dal leader Verstappen, confermandosi ancora in grande forma in vista della gara di domenica.

Dietro Aston Martin e Alpine si piazzano l'Alpha Tauri di Gasly, la Mercedes di Russell, le due McLaren di Norris e Ricciardo e l'altra Alpine di Ocon. Sessione faticosa per Perez, incredibilmente 11° davanti a Stroll, così come Hamilton che chiude col 13° tempo soffrendo ancora una volta di porpoising.