F1 Brasile, Verstappen: "Dovevo gestire le gomme, siamo andati bene"

GP BRASILE

Il tre volte iridato sorride, Norris ammette: "Ci avevo creduto, ma il secondo posto va bene"

F1, le emozioni del GP a Interlagos















































































1 di 41 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 41 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen vince la sua 56esima gara in F1, il successo numero 17 della stagione per l'olandese che è stato dominatore dell'annata con la sua Red Bull. Un successo senza storia per il tre volte iridato che al termine della gara si è detto soddisfatto: "La partenza è stata importante, entrambe sono andate bene e poi ho gestito le gomme e siamo andati bene. Ho creato vantaggio sullo stint centrale ed è andata bene. Quando sono solo penso, col degrado ho fatto delle correzioni e dovevo restare concentrato. Ora a Las Vegas, sarà diversa e ci sarà freddo. Vediamo che pista sarà".

NORRIS: "NON POTEVO FARE MEGLIO"

Ci ha provato Lando Norris, partito secondo dopo il restart sfruttando il ko di Leclerc, ma alla fine per la McLaren è "solo" secondo gradino del podio: "Mi sento bene e non potevo fare meglio di così. Ottima partenza all'inizio, da sesto a secondo nella prima. Ci ho lavorato e sono stato aggressivo, sono contento e per il momento ci accontentiamo del secondo posto. All'inizio ci ho creduto e ho spinto, ma Max era troppo forte. Alla fine il secondo posto è un buon risultato e sono felice". Vedi anche Formula 1 GP Brasile: Verstappen regola Norris. Alonso terzo, un gigante. Sainz 6° dopo il disastro Leclerc

ALONSO: "PODIO DEDICATO AL TEAM"

Torna sul podio Fernando Alonso, col terzo posto al termine di una lotta in volata con Sergio Perez: "Per me gli ultimi giri è come se fossero stati 30 quando Perez mi ha messo pressione. Quando mi ha superato ho pensato che fosse finita, che non fosse più possibile il podio, ma frenava tardi e ci ho provato. Un risultato incredibile per il team, abbiamo sofferto ultimamente e questo podio è per loro e per chi lavora in fabbrica. Stiamo imparando, sono vetture compresse dal punto di vista aerodinamico e stiamo sperimentando tanto anche in vista del prossimo anno. Speriamo di poter competere". Vedi anche Formula 1 F1 Brasile, Leclerc a muro nel giro di formazione: "Perso idraulica, serve un viaggio a Lourdes"