F1, Adriano fa visita alla Ferrari in Brasile: Imperatore ai box con la maglia dell'Inter

La F1 fa tappa in Brasile e una vecchia conoscenza del calcio italiano non ha perso tempo nel fare un salto al box Ferrari per tornare ad assaggiare l'aria d'Italia a Interlagos. Nel paddock, tra le fila della Rossa, è infatti comparso Adriano che tra strette di mano e selfie di rito si è presentato ai box con la maglia dell'Inter col suo immancabile 10. Sui social anche scambio d'amore con i nerazzurri, con l'Imperatore che ha condiviso una foto con la maglia dei meneghini scrivendo "Sempre nel mio cuore" e la sua ex squadra che ha risposto con due cuori nerazzurri.