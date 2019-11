F1, Binotto: "Vincerle tutte da qui alla fine"

FERRARI

Mattia Binotto ha le idee chiare per il finale di stagione della Ferrari, reduce da qualche delusione di troppo in gara: "Nove pole e solo tre vittorie? Visto così non è uno bello score, abbiamo un piccolo vantaggio in qualifica ma in gara non riusciamo ad essere abbastanza veloci, in più abbiamo avuto qualche problema di affidabilità e questo sarà il primo punto su cui lavorare per l'anno prossimo - ha detto il team principal della Rossa nel venerdì di Austin - Nelle ultime 3 gare vogliamo portare a casa 3 vittorie e proiettarci in maniera giusta al 2020, ogni gara è esperienza e miglioramento e i risultati fanno morale per l'inverno".

Binotto ha anche parlato del regolamento 2021, presentato giovedì in conferenza stampa dai vertici della FIA e della F1: "Se dobbiamo dare un voto il nostro livello di soddisfazione per queste regole è 7. Era indispensabile un cambiamento, anche solo per rendere lo sport più sostenibile dal punto di vista economico. È un buon punto di partenza, diciamo, ma come ogni nuovo regolamento andrà migliorato di anno in anno. Il 2020 sarà particolarmente dispendioso, perché bisognerà progettare una macchina nuova per l'anno dopo".