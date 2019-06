F1, Binotto: "Decisione sbagliata, voltiamo pagina"

30/06/2019

"Non supportiamo la decisione ma capiamo che sia la cosa giusta per i fan e lo sport - ha proseguito Binotto in conferenza stampa - Grande gara di Max. Anche Charles ha fatto un grandissimo lavoro. Sicuramente a fine gara Max aveva delle gomme più fresche. Le soft di Charles funzionavano ancora bene, ma abbiamo dovuto fare il pit per mantenere la posizione su Bottas. Leclerc é carico e già pronto per la prossima gara". Poi ai microfoni di Sky: "Da parte nostra la decisione non è corretta, Max ha creato la collisione e l'ha spinto fuori pista. Questo dice il regolamento. Ma non vogliamo ricadere nelle solite discussioni. Tutti si aspettano una Formula 1 più spettacolare e oggi lo è stata. In un giorno come questo dobbiamo dare anche noi l'esempio: ci prenderemo la nostra rivincita. Se questa è la decisione, allora in Canada la vittoria era di Sebastian. A Maranello c'è ancora la bandiera issata. Il nostro stile non è quello di battere i pugni, stiamo lavorando su tanti fronti, in vista del 2021, vogliamo cambiare le cose in futuro e su questo siamo fortemente attivi".