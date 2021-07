F1, biglietti per il GP di Monza in vendita: serve il green pass

FORMULA 1

L'autodromo potrà ospitare solo il 50% dei tifosi rispetto al solito

Partita la vendita dei biglietti per il Gran Premio di Monza di Formula 1, in programma il 12 settembre. Il circuito potrà accogliere un numero di tifosi ridotto del 50% rispetto al passato e solo spettatori con Green Pass, come stabilito dal decreto legge, durante tutto il weekend di gara dal 10 al 12 settembre. L'evento, che segna un parziale ritorno alla normalità per tutti gli appassionati di motori dopo oltre un anno di attività a porte chiuse, si svolgerà esattamente cento anni dopo il primo Gran Premio d'Italia del 1921 a Montichiari (Brescia).

I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale del Circuito www.monzanet.it e sul sito Ticketone www.ticketone.it., unico rivenditore autorizzato. Non sarà possibile acquistare i biglietti all'ingresso del Circuito Nazionale Monza.

Per accedere all'evento sarà necessario completare una procedura di check-in, simile a quella utilizzata negli aeroporti, che aiuterà a tracciare gli spettatori a fini sanitari. Debuttano le nuove qualifiche Sprint sabato 11 settembre dalle 16:30 alle 17:00. Il nuovo format determinerà la griglia della domenica per il Gran Premio; consisterà in una gara veloce e spettacolare di circa 100 km con tutte le vetture in pista.

Questa attività sarà preceduta da un'ora di prove libere sabato mattina alle ore 12. Venerdì, invece, ci saranno le prime prove libere di un'ora dalle 14:30 alle 15:30 e le qualifiche dalle 18:00 alle 19:00 che determineranno la griglia di partenza delle qualifiche Sprint del giorno successivo. Domenica il programma standard rimarrà lo stesso con la gara con partenza alle 15:00.

Per tutto il weekend, le Fan Zone garantiranno attività di intrattenimento per il pubblico e gli spettatori sugli spalti potranno seguire tutte le sessioni in pista e i collegamenti live dei cronisti di F1 Tv attraverso i maxischermi installati nel Circuito. Se l'evento dovesse essere dichiarato a porte chiuse o se dovesse essere necessario ridurre il numero di posti disponibili a causa della situazione epidemiologica, i biglietti in eccesso già acquistati verranno rimborsati per l'intero valore del prezzo nominale, secondo un ordine prioritario in base alla data di acquisto.