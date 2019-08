F1 Belgio, Vettel e Leclerc prudenti: "Giro secco ok, ma il passo..."

Charles Leclerc si gode il miglior tempo assoluto conquistato al termine delle prime due sessioni di libere a Spa, ma tiene alta la guardia: "La giornata è sicuramente positiva - ha detto il monegasco - sul giro da qualifica ci siamo, sul passo gara c’è ancora lavoro da fare. Comunque restiamo prudenti anche per le qualifiche, perché non sappiamo quanta potenza potranno esprimere le Mercedes. Potrebbe essere dura anche per la pole. Il bilanciamento della macchina nei tre settori è abbastanza buono, il secondo è certamente quello in cui paghiamo qualcosa e dobbiamo provare a migliorare specialmente lì".