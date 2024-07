F1 Belgio, Russell: "Vittoria inaspettata, strategia geniale". Hamilton: "Mi hanno detto di fermarmi..."

gp belgio

Il britannico sorride per il successo a Spa, sir Lewis è obiettivo: "Mondiale? No, ma possiamo spingere"

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un super George Russell vince il GP del Belgio di F1, sorprendendo tutti con una strategia eccellente. Una sola sosta, uno stint lungo che premia il britannico che al parco chiuso sorride: "Fantastico, un risultato eccezionale che non potevamo prevedere. La macchina ha dato sensazioni stupende, le gomme erano ottime e ho chiesto la strategia a una sosta. Abbiamo controllato la gara, in circostanze diverse avrebbe potuto vincere anche Lewis".

E proprio a proposito della strategia ha ammesso: "Prima della gara non era prevista, poi abbiamo lavorato di squadra. Abbiamo tirato i dadi e ci siamo presi questo azzardo per prenderci questa doppietta. Zandvoort? Abbiamo fatto tre vittorie nelle ultime sei gare, non vedo l'ora arrivi il prossimo weekend".

HAMILTON: "MI HANNO DETTO DI FERMARMI"

Secondo posto per Lewis Hamilton, che aveva pregustato il successo: "Non ci saremmo mai aspettati questo risultato dopo il venerdì disastroso. Complimenti a George, oggi la macchina è stata fantastica. Gli ultimi giri ho provato ad avvicinarmi, ma George è andato meglio. Il team mi ha detto di rientrare e io l'ho fatto. Mondiale? No, ma se continuiamo così possiamo sognare. La McLaren è stata migliore, ma noi dobbiamo continuare a spingere".

PIASTRI: "TORNERÒ PIÙ FORTE"

Continua a sorprende Oscar Piastri, che dopo il successo in Ungheria si conferma sul podio col terzo posto con la sua McLaren: "Pensavo di poter riprendere le Mercedes, avere la pista libera davanti faceva la differenza oggi. Ho recuperato un po' di velocità, ma serviva andare avanti come ha fatto Russell. Abbiamo gestito bene, sono contento. Sono arrivato lungo al pit, ho rischiato di investire il meccanico. Ci è mancata un po' di velocità, ci ho messo un po' a superare Leclerc. Ma il passo di Russell è stato diverso e io non sono riuscito a riprenderlo. Ho sensazioni positive per dopo la sosta, abbiamo recuperato su Red Bull. Non vedo l'ora di recuperare e rilassarmi per tornare più forte per la seconda parte della stagione".