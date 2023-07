F1 Belgio: Verstappen si prende anche la pole della Sprint Race, Ferrari in seconda fila

GP BELGIO

Il pilota olandese conquista la prima fila davanti alla McLaren di Piastri, Sainz precede Leclerc

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen si conferma in forma super in Belgio conquistando anche la pole della Sprint Race di Spa. In una qualifica Shootout ritardata a causa della pioggia, con annesso ritardo della mini-gara, il pilota olandese mostra ancora una volta lo strapotere della sua Red Bull piazzandosi davanti alla McLaren di Oscar Piastri per 11 millesimi. Seconda fila tutta Rossa invece, con Carlos Sainz che precede l'altra SF-23 di Charles Leclerc, protagonista di una sbavatura nel finale di sessione.

Rosse che potevano fare di meglio, tradite dal grande traffico e da qualche traiettoria beffarda dovuta al tanto umido in pista, ma che sono comunque riuscite a piazzarsi davanti all'altra McLaren di Norris che nelle ultime uscite stagionali si è mostrata in grande forma. Per il britannico sarà partenza dalla terza fila in compagnia dell'Alpine di Gasly, mentre la Mercedes di Lewis Hamilton partirà dalla quarta fila, in settima casella in griglia, davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez. Risultato peggiore invece per l'altra W14 di George Russell, costretto a partire 10° condividendo la quinta fila con l'Alpine di Ocon.

Compleanno amaro per Fernando Alonso, costretto a partire dall'ottava fila dietro a Tsunoda, tradito dal compagno di box Lance Stroll che a 30'' dalla fine del SQ2 ha messo a muro la sua Aston Martin decretando la fine anticipata della sessione. Un incidente che il canadese avrebbe sì potuto evitare, ma spinto dal box a montare anticipatamente la gomma media in condizioni di pista che ancora non gliel'avrebbero consentito. E con lo stop alla sessione sono penalizzati anche Ricciardo e Albon, che partiranno 11° e 12°, seguiti poi dalla Williams di Sargeant e dalla stessa AMR23 di Stroll in settima fila.

Quattro motorizzati Ferrari, invece, si piazzano nelle ultime due file: Bottas con l'Alfa Romeo precede la Haas di Magnussen in nona fila, così come quella di Zhou che partirà 19° davanti all'altra Haas di Hulkenberg la cui Shootout si è chiusa con un no time dovuto a un errore commesso ai box in fase di pit stop.