F1 Belgio, Leclerc: "Deluso, potevamo fare una sosta sola". Sainz: "Troppo tardi..."

gp belgio

I due piloti della Rossa sono delusi per il risultato del GP del Belgio di Spa

© Getty Images Charles Leclerc e Carlos Sainz non sorridono dopo il GP del Belgio di F1 di Spa. Il monegasco, infatti, è deluso per il quarto posto: "Sono tanto deluso, bouncing me l'aspettavo ma oggi non eravamo veloci. La McLaren e la Red Bull sapevamo che erano forti, ma oggi le Mercedes sono state più veloci e noi pensavamo di poter fare la gara con loro".

"Piastri? Pensavo fosse troppo presto per la sosta, ma la hard era una mescola buona. Sapendo tutto quello che sappiamo ora forse era meglio fare una sosta sola, ma Russell avevamo meno da perdere rispetto a noi. Per noi il passo non c'era" ha detto.

SAINZ: "SOSTA? TROPPO TARDI"

Settimo postoi per Carlos Sainz: "Abbiamo fatto un primo stint rischioso con le hard, la gomma ci ha permesso di andare forti. Poi però non abbiamo rischiato dopo, abbiamo fatto due soste tardi ed eravamo troppo indietro. La unica, invece, sarebbe stata positiva. Facile dirlo ora dopo la gara, ma con le hard mi sentivo bene".

VASSEUR: "BUON PASSO"

Questa l'analisi del team principal Frédéric Vasseur: "Non so se è il risultato migliore, ma in termini di prestazioni è stata una buona gara. Siamo rimasti sorpresi del degrado basso delle hard e alto delle medie, la strategia perfetta di Russell è stata forse di rischio. Ma siamo arrivati tutti vicini. È una gara positiva per il campionato, preferivo fare doppietta nostra, ma nel complesso abbiamo ritrovato un buon passo. Ora dobbiamo rimettere tutto insieme per le prossime gare".