Qualifiche GP Baku, Antonelli solo 16esimo: "Sono molto arrabbiato, errore inutile"

E' un Antonelli contrariato quello che post-gara si è concesso ai microfoni di Sky Sport: "Sinceramente sono molto arrabbiato perché ho commesso un errore abbastanza inutile, subito così. Si poteva evitare molto facilmente. Penso sia un vero peccato finire così subito queste qualifiche. Domani, però, farò di tutto per rifarmi”.