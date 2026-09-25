Qualifiche GP Baku, Antonelli solo 16esimo: "Sono molto arrabbiato, errore inutile"
Kimi Antonelli se la prende con sè stesso dopo aver urtato un muretto nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian. "Sono molto arrabbiato", ha detto il pilota
Qualifiche da dimenticare per Andrea Kimi Antonelli alla vigilia del Gran Premio di Azerbaigian, nella quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota bolognese partirà solo 16esimo nella gara di domani sul tracciato cittadino di Baku, in cui George Russell partirà in pole position grazie ad un tempo di 1:42.526. Secondo posto per Charles Leclerc, mentre il gradino più basso del podio spetta a Oscar Piastri.
Decisivo nel piazzamento del 20enne italiano l'urto contro il muro alla curva 1 in uno dei primi giri del Q1, che ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra della sua Mercedes.
E' un Antonelli contrariato quello che post-gara si è concesso ai microfoni di Sky Sport: "Sinceramente sono molto arrabbiato perché ho commesso un errore abbastanza inutile, subito così. Si poteva evitare molto facilmente. Penso sia un vero peccato finire così subito queste qualifiche. Domani, però, farò di tutto per rifarmi”.
Servirà un Kimi versione Monza per rimontare anche in Azerbaigian: "Vediamo in primo luogo cosa decideremo di fare con la Power Unit, dato che potremmo anche decidere di sbloccare un altro motore. In ogni caso cercherò di recuperare il più possibile". "Credo sarà molto difficile vincere" - ha concluso Antonelli - "George Russell va davvero forte in questo weekend."