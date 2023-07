F1 Austria, Leclerc: "Podio importante, ma serve lavorare"

GP AUSTRIA

Leclerc sorride, Sainz un po' meno: "Sono frustrato. Il pit stop mi ha penalizzato, non era il risultato che volevo qui"

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc e Carlos Sainz regalano una bella domenica alla Ferrari in Austria, anche se a sorridere sembra solo il monegasco. Al termine della gara numero 10 della stagione di F1, Leclerc è infatti soddisfatto: "Felice di tornare sul podio, gli aggiornamenti mi fanno sentire più a mio agio e questa è una cosa buona per il futuro. Gran lavoro della squadra, ma c'è tanto da fare ancora perché Verstappen e Perez sono forti". Più critico Sainz: "Sinceramente sono frustrato perché per il passo che avevo e le battaglie che ho avuto meritato vi più. Dopo la prima sosta la gara è andata via, il passo era buono ma P4 non era quello che volevo".

"Venerdì e oggi abbiamo massimizzato quello che abbiamo, ieri invece non abbiamo avuto il passo. Sorpasso? Ho cercato di guadagnare subito la posizione su Max, ma sapevo che sul lungo sarebbe stata complicata" ha detto Leclerc. Il monegasco ha poi aggiunto: "Aveva un bel passo, ci ho provato e non è stato sufficiente. Tornare sul podio, soprattutto dopo le ultime gare, è importante. Con l'Austria, Silverstone è un altro tracciato che ci può dare risultati, speriamo di sfruttare anche lì gli aggiornamenti".

Leclerc ha poi ribadito: "Sono molto più contento, sapevamo di dover tenere margine per spingere alla fine. Ho ritrovato fiducia e passo, ma non potevo fare meglio di così. Abbiamo massimizzato il pacchetto, ma c'è lavoro da fare e lo step avanti è buono. Presto per parlare, ma abbiamo fatto passi nella giusta direzione. Aston e Mercedes hanno fatto più fatica, non bisogna trarre conclusioni troppo presto. A me piace una macchina aggressiva che gira tanto col posteriore leggero, quando sono sul bagnato è quindi difficile guidare. Devo capire qualcosa perché la mia guida è aggressiva rispetto a quello che la macchina può darmi. Ma non sono preoccupato". Vedi anche Formula 1 F1 Austria: Verstappen non fa sconti a Leclerc, Sainz si arrende a Perez per il podio

SAINZ: "NON ERA QUELLO CHE VOLEVO"

Quarto posto, alle spalle di Perez, per Carlos Sainz che si è detto amareggiato per il risultato ottenuto: "Sinceramente sono frustrato perché per il passo che avevo e le battaglie che ho avuto meritato vi più. Dopo la prima sosta la gara è andata via, il passo era buono ma P4 non era quello che volevo. Questo weekend la macchina era un passo avanti, mi sento molto bene e sto guidando forte in gara. Peccato per il risultato, ma sto provando a dare tutto. Verstappen? Dietro a Leclerc stavo bene, stavo salvando la gomma e volevo vedere cosa succedeva con aria pulita. Ma ho fatto il lavoro di squadra come richiesto, ma poi alla prima sosta sono stato penalizzato. Oggi sono successe tante cose, mi serve rivedere la gara per capire".

VASSEUR: "FERRARI MIGLIORATA"

Il team principal Ferrari Frédéric Vasseur è invece soddisfatto: "Si vuole sempre qualcosa di più e ci aspettiamo di certo di più nel prossimo weekend. Le qualifiche sono andate bene, anche la gara di oggi è andata. Però si può sempre migliorare, ci sono dei passi avanti rispetto all'inizio della stagione e dopo Montreal qualcosa è cambiata. Ottimo lavoro, però Perez era più veloce e per Sainz è stata complicata. Verstappen oggi volava, dopo c'è un gruppo di 10 macchine che poteva chiudere seconda. Ogni volta che si portano migliorie ci sono risultati, passo dopo passo capiamo cosa possiamo fare. Il weekend è stato difficile, ma abbiamo confermato quanto abbiamo portato da Montreal. Ringraziamo i ragazzi in fabbrica, perché li abbiamo stressati tanto per arrivare pronti a oggi con questi risultati. Non sogno e non spero prima delle gare, ma il passo avanti c'è e le ultime gare stanno andando bene. A Silverstone sarà una bella sfida che affronteremo volentieri anche se con mescole diverse. Ferrari con l'anima di Vasseur? Non bisogna pensare al contributo di una persona, perché non dipende solo da una persona. Spero che a Silverstone le gomme cambino le carte in tavola"

ELKANN: "UNA FERRARI CHE PROGREDISCE"

Presente in Austria anche il presidente John Elkann, che si è detto entusiasta per il lavoro della Ferrari: "È stata la più bella gara della stagione, siamo tutti molto felici. È stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull in casa propria. La cosa importante è vedere la Ferrari che progredisce un passo alla volta e questo fa emergere le qualità dei nostri piloti. Il loro umore è molto buono, con una partenza positiva già dalla griglia. Vediamo dei risultati interessanti, guardando avanti passo dopo passo. Non bisogna demoralizzarsi per le vittorie di un avversario. Chiunque fa bene è uno stimolo a fare meglio, questo è lo spirito della Ferrari".