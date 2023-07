F1 Austria: Verstappen non fa sconti a Leclerc, Sainz si arrende a Perez per il podio

GP AUSTRIA

Successo dell'olandese sul circuito di casa austriaco, Ferrari sul podio con Leclerc. Sainz quarto al termine di una gara da applausi

F1 Austria, le immagini del GP di Spielberg

































Max Verstappen domina e vince anche il GP d'Austria di F1 a Spielberg, decima tappa stagionale del Mondiale. Partito dalla pole con uno start aggressivo con Leclerc allo spegnimento del semaforo, l'olandese vola sul tracciato di casa della Red Bull e conquista l'ennesimo successo del 2023 che lo vede in fuga per il terzo titolo iridato. Sul podio anche la Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Red Bull di Sergio Perez che ha avuto la meglio nella lotta per il terzo gradino del podio su Carlos Sainz, penalizzato in gara di 5 secondi per track limits.

Dopo la Sprint anche il Gran Premio, con zero rivali e una fuga che gli ha permesso anche di rientrare ai box nel finale, fare cambio gomma e prendersi il giro veloce di una domenica perfetta. Vittoria numero 42 in carriera per Max Verstappen, autentico re delle montagne della Stiria a Spielberg, con un successo mai messo in discussione anche quando, come avvenuto anche sabato con Perez, Leclerc ha tentato di aggredirlo in partenza tra sportellate e incroci non riusciti. Un Leclerc che ci ha provato e al quale va dato il merito di non essersi mai arreso, ma con una Red Bull davanti che non ha lasciato spazio ai tentativi del monegasco. Un altro weekend perfetto per Super Max, un'altra prova che lo mette in fuga per il mondiale numero 3 della carriera.

Ma applausi per la Ferrari, da condividere tra Charles Leclerc e Carlos Sainz. Certo, a emergere tra i due è stato il monegasco col secondo posto finale che cancella la prova opaca e da dimenticare del sabato in Sprint, con la mini-gara chiusa 12° e il GP invece da podio dopo essere partito dalla prima fila. Una difesa a denti stretti quella nel numero 16 del Cavallino Rampante, che trova il secondo podio della stagione in gara dopo quello raccolto a Baku nel GP dell'Azerbaijan. Ma fragorosi sono anche quelli per Sainz, perché nonostante il quarto posto questa è stata di certo la prestazione migliore dell'anno. Lo spagnolo ha lottato e sognato a lungo il terzo gradino del podio, ma poi si è dovuto arrendere a Sergio Perez che di cattiveria e precisione ha saputo sfruttare al meglio il DRS per infilare la SF-23 a una manciata di giri dalla fine. Sainz che, tra l'altro, è stato penalizzato di 5 secondi in gara per aver oltrepassato i limiti della pista. Penalità scontata al pit stop, ma sgambetto che significa tanto per la Rossa.

Alle spalle della Ferrari dello spagnolo la McLaren di Norris, che chiude in top 10 e nella zona punti davanti all'Aston Martin di Alonso, le Mercedes di Hamilton e Russell, l'Alpine di Gasly e l'altra Aston Martin di Stroll. Solo 12° Ocon, dietro ad Albon e davanti a Sargeant, mentre a chiudere l'ordine di arrivo sono stati Zhou, De Vries, Bottas, Piastri, Tsunoda e Magnussen. Costretto al ritiro Hulkenberg, alle prese con dei guai tecnici con la sua Haas che ha perso potenza in gara.