F1 Australia: Verstappen da urlo in pole, Sainz in prima fila. Leclerc parte quinto

Super Max Verstappen in qualifica, con l'olandase che conquista una pole da record in Australia

F1 Australia, le immagini delle qualifiche







































Max Verstappen conquista la pole position in F1 per il GP d'Australia. Il pilota olandese, che ha chiuso la sessione di qualifica in 1:15.915 da record, partirà dalla prima casella in griglia all'Albert Park di Melbourne precedendo la Ferrari di Carlos Sainz, con la seconda fila che verrà aperta dall'altra Red Bulla di Sergio Perez seguita dalla McLaren di Lando Norris. Charles Leclerc, dopo due ottime sessioni in FP2 ed FP3, partirà quinto dalla terza fila a causa di alcune sbavature che nell'ultima run lo hanno portato ad abortire il giro a caccia della pole.

Un super Max Verstappen, il solito super Max. Una prestazione da record nelle qualifiche di Melbourne per l'olandese che sbriciola il suo precedente primato che, a sua volta, era già stato battuto in libere 3 da Charles Leclerc. Una prova di forza del tre volte iridato che dopo un avvio di weekend in salita con tanto sotto sterzo per la sua RB20 piazza un crono da applausi precedendo di due decimi la Ferrari di Sainz. E se da un lato il tempo di Verstappen è super, quanto dimostrato in pista da Sainz è da eroe. Nonostante i dolori e la condizione fisica al limite per via dell'operazione di due settimane fa, lo spagnolo stringe i denti per portare la sua SF-24 in prima fila, a sandwich tra le Red Bull e davanti alla McLaren di Norris.

MCL38 che precede l'altra Rossa di Leclerc, che dopo aver ben fatto in libere 2 e 3 sbaglia qualcosa nell'ultima run di qualifica, abortendo il giro e "accontentandosi" della quinta casella in griglia di partenza al fianco del padrone di casa Oscar Piastri. Quarta fila per la Mercedes di Russell e la Racing Bulls di Tsunoda, mentre la top 10 è chiusa dalle due Aston Martin di Stroll e Alonso.

Clamorosa, invece, l'esclusione di Lewis Hamilton dal Q3. Il pilota Mercedes, futuro Ferrari, è infatti stato eliminato in Q2, con un 11° posto e sesta fila in griglia di partenza al fianco di Alexander Albon in Williams che fa rumore. Britannico che è rientrato ai box visibilmente deluso, in una pista che è da sempre stata nelle sue corde e che però, in questo 2024, è sfortunata (almeno nelle qualifiche). Dietro la W15 e la FW46 si piazzano la C44 di Kick Sauber di Bottas, seguito dalla Haas di Magnussen e dall'Alpine di Ocon che partirà 15°. Soltanto 17°, invece, Pierre Gasly con l'altra Alpine, preceduto dalla Haas di Hulkenberg e seguito dai soli Daniel Ricciardo e l'altra Kick Sauber di Zhou.

LIBERE 3, LECLERC DA RECORD

Nella terza e ultima sessione di libere è stato Charles Leclerc a prendersi la scena. Il monegasco, infatti, ha confermato il momento positivo della Ferrari, con una SF-24 da record ad Albert Park con la finestra chiusa in 1:16.174 battendo Max Verstappen di 20 millesimi. Una prestazione da record per la Rossa, che ferma il crono con 16 millesimi di vantaggio sul primato in qualifica dell'olandese dello scorso anno, con la Red Bull seguita oggi dall'altra di Maranello di Carlos Sainz e dal suo successore Lewis Hamilton. In top 10 anche Russell, Alonso, Perez, Piastri, Stroll e Norris.