F1, Antonelli: "Fin qui giudizio abbastanza positivo"

La conferenza di Spa-Francorchamps è un'occasione per Kimi Antonelli di fare un primo bilancio di questi mesi in Formula 1 con la Mercedes: "La prima parte della stagione è stata impegnativa, ci sono stati tanti bassi e qualche alto. Ho commesso errori e abbiamo avuto problemi, io sto cercando di imparare e raccogliere informazioni, gestendo ritmo ed energie con tante gare consecutive. Per me ci sono tante cose da dover mettere insieme, ma nel complesso il giudizio è positivo. In questa seconda parte di stagione dovrò avere maggiore continuità".



Con questi primi mesi e una parte di stagione da concludere, è inevitabile parlare anche di futuro e del 2026, con un sedile soldi ma comunque non ancora assicurato al 100%: "Sul contratto non ho mai avuto preoccupazioni, e anche Toto Wolff è stato chiaro. La nostra è una coppia che funziona, stiamo cercando di aiutare il team nel trovare prestazioni. C'è un bel clima in fabbrica, la squadra sa qual è stata la scelta migliore in vista del 2026. Sento di essere in una buona posizione anche per il prossimo anno".