Giù la testa: Antonelli a Spa-Francorchamps per voltare pagina

In tempi recenti Toto Wolff ha preso a chiamarlo "Andrea" al posto di "Kimi", come il boss Mercedes aveva (scherzosamente) dichiarato di fare quando le tiratine d'orecchie prendono il posto dei complimenti. Il fatto è che il talento italiano delle Frecce d'Argento ha conosciuto un calo di forma che potremmo definire fisiologico, dopo l'esordio di altissimo livello con il podio sfiorato al debutto australiano. Sono i numeri a parlare: nella prima metà della... prima metà del Mondiale, boa toccata al Gran Premio d'inghilterra, Kimi (anzi, Andrea!) ha totalizzato 48 dei 63 punti che compongono il suo attuale bottino nella classifica piloti. I restanti quindici oltretutto sono il frutto di un solo exploit, per quanto significativo: il suo primo podio iridato in Canada, unico exploit in grado di illuminare un trend recente poco significativo. Non solo: tutte le gare portate a termine sulla rotta Melbourne -Miami (gara nelle quale il nostro ha messo a segno la pole Sprint), cinque su sei in zona punti, ben quattro ritiri su sei GP, ad iniziare dalla sua Imola (mannaggia, verrebbe da dire) a Silverstone. In una recente intervista, Antonelli ha così riassunto la situazione attuale: