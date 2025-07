F1, Hamilton: "Ho detto a Elkann e Vasseur dove la Ferrari deve migliorare"

La Ferrari si presenta con tante speranze al prossimo appuntamento di Formula 1: in Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, ci saranno delle novità per la Rossa, presentate al Mugello in una serie di filming day, senza dunque dei veri e propri test. Modifiche che convincono comunque Lewis Hamilton: "Non abbiamo fatto delle prove - dice il britannico nella conferenza di presentazione - ma le sensazioni sono buone, le stesse di una settimana fa. Potremo provare le nuove sospensioni domani e su alcune piste arriveranno dei benefici. Aver portato novità al Mugello è positivo, altri team si sono presentati solo con piccoli aggiornamenti. Sono felice di aver visto questi cambiamenti, c'è stato tanto lavoro in fabbrica e proveremo a sfruttarlo nei prossimi weekend".



In una stagione già compromessa, la testa sembra quasi già essere al 2026. "Ho partecipato a riunioni con Elkann e Vasseur - dice Hamilton - oltre ai responsabili dei vari reparti. Abbiamo parlato del prossimo motore e stanno stilando un documento con le mie indicazioni su dove e come lavorare: aree da migliorare, sviluppare e così via. Forse stiamo persino spingendo troppo sul 2026". Insomma, bene lavorare sul futuro, ma per un campione come Lewis Hamilton conta anche il presente, che può ancora regalare soddisfazioni alla Ferrari.