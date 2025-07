Libere 1 Spa-Francorchamps: Piastri senza rivali, Verstappen tra le due McLaren

Inizio incoraggiante per Aston Martin: ottavo tempo per Lance Stroll davanti al compagno di squadra Fernando Alonso. Ultima casella della top ten per Isack Hadjar (Racing Bulls) davanti alle due Williams di Carlos Sainz e di Alexander Albon e alle due Sauber di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Quindicesimo tempo per Liam Lawson con la seconda Racing Bulls. Le ultimi cinque posizioni del ranking sono occupate nell'ordine da Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine), un ancora una volta deludente Yuki Tsunoda con la Red Bull, Franco Colapinto (Alpine) e Oliver Bearman fanalino di coda con la seconda Haas powered by Ferrari.